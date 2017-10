10. Kunst- und Lichternacht Donauwörth (CID)

Donauwörth : Innenstadt |

Samstag,

4. NOVEMBER 2017

bis 24:00 Uhr

Innenstadt Donauwörth

mit Late-Night-Shopping



Am 4. November werden in Donauwörth Rathaus, Landratsamt, Rieder Tor, Färbertörl und Stadtpfarrkirche durch Illuminationen und Lichtspiele beleuchtet und man kann bis 24 Uhr einkaufen.

Auch verschiedene regionale Künstler aus Bereichen wie Bildhauerei, Malerei und Fotografie stellen ihre Werke in den Geschäftsräumen der Donauwörther Innenstadt aus.





Landratsamt, Münster "Zu

Unserer Lieben Frau"

(Illumination auch im Innenraum)



Sonnenstraße

kunstvolle Lichter und Lampen

verzaubern die Sonnenstraße



Färbertörl

ab 18:00 Uhr

Jahresausstellung der

Kunstfreunde Donauwörth



Rathaus

zwischen 19 und 21 Uhr musikalische

Überraschungsgäste



Museumsplatz

Lichtspiel und Mitmach-Aktion

mit LED-Poi



Städtische Kunstgalerie

Kapellstraße 3, 1. OG

geöffnet von 18:00 bis 24:00 Uhr



Tanzhauspassage

Reichsstraße 34

Kunstausstellung geöffnet

Samstag von 18 bis 24 Uhr

Sonntag von 10 bis 17 Uhr