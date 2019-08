Luca Baumann (2009 bis 2019)

Als ich ich vor 10 Jahren die Familie Baumann im August 2009 das erste Mal bei der 1. Air Meet in Genderkingen traf und fotografierte, da war Luka Baumann erst 6 Jahre alt. Damals schon konnte er die Besucher begeistern so das es am Ende seiner Show sogar ein nagelneues Modellflugzeug vom damaligen Geschäftsführer Horizon Hobby Deutschland Jörg Schamuhn, die Messerschmitt BF 109 G, geschenkt bekam. Und von der Firma Spektrum die Fernsteuerung.2010 haben die vom Fernsehen Atv Augsburg als ,,Der jüngste Pilot Deutschlands", angekündigt. Luca Baumann damals (7Jahre), ist zweimal bei Klasse 1 der Junioren bayerischer Meister geworden.Im Jahre 2011 zeigte der 8 jährige Luca Baumann eine riesen Show beim 50 jährigen Jubiläum in Nördlingen. Er flog mit einigen Flugzeugen damals ein F 27 Stryker Warbird. Die Baumanns sind bei allen Modellflug-Veranstaltungen gern gesehene Gäste.Der Luca B. hat bei im Jahr 2011 bei den Juniorenmeisterschaften den 2. Platz bei Expertenklasse erreicht. Und er fliegt nun für Horizon-Hobby-Team (Teampilot).Nun habe ich ihn den Luca 2019 bei der 11. Air Meet 2019 auch wieder als jungen Mann fotografiert. Er fliegt schon größere Flugzeuge und nimmt an diesem Wochenende bei den Modell-Kunst-Flug Deutsche-Meisterschaften teil.Deutsche Meisterschaft für Jet-Kunstflug in Birkenfeld (24.08. und 25.08.2019)Jedenfalls ich drücke ihm die Daumen!Ergebnis der DM wird nachgereicht!Als ich ihm viel Glück für die DM wünschte, fragte er seine Mutter ,,Wer war das?"GA