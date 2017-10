Kürbisschnitzen ,,Kürbis-Pikasso"

Er soll sogar bei Halloween Party´s von Barack Obama und Heidi Klumm Kürbisse gestaltet haben. In Vereinigten Staaten nennt man ihmBei seinem besuch auf der weltgrößten Kürbisausstellung in Ludwigsburg zeigte er einmal mehr sein unvergleichliches Können. Extra für die Ausstellung hat er die Fantasy Welt der „Hubbards“ erschaffen. Die auf der Ausstellung geschaffenenFiguren sind bis 5. November zu sehen. Diesen Link solltet ihr unbedingt anschauen:Auch Arme und Beine für die Figuren können im Kürbis-Shop erworben werden.Die letzten fünf Bilder sind vom Halloween-Geister schnitzen.Da am 31.10.2017 Halloween ist können die Besucher an einem Stand Halloween-Kürbisse kaufen und bekommen Schnitzwerkzeuge und Tipps von Schnitzprofis.