Japanische Papierfaltkunst Origami

Weitere traditionelle Modelle sind der Schmetterling, die chinesische Junke, der Sanbow, der Samuri Helm, die Schnecke und die Wasserbombe. Dem Einfallsreichtum sind keine Grenzen gesetzt, so dass alle möglichen Tiere und Blumen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad gefaltet werden können. Neben Schweinen, Schafen, Ratten und Hirschen können auch Insekten, Kois, Rosen, Orchideen, Chrysantheme und vieles mehr gefaltet werden. Einige Modelle sind sehr zeitintensiv, so dass Geduld und Übung beim Origami unerlässlich sind.Der Origami Kranich ist wohl das meist gefaltete Origami Modell. In Japan ist der Kranich ein Symbol für ein langes, glückliches Leben und nach alter japanischer Legende bekommt derjenige, der 1000 Origami Kraniche faltet, von den Göttern einen Wunsch erfüllt.Mittlerweile ist der Origami Kranich auch zu einem Symbol für die Papierfaltkunst geworden, nicht nur in Japan, sonder auf der ganzen Welt.