Wollt ihr einen Blick rein werfen in das komfortable Wohnmobil?Diesen Ford Econoline 150 van habe ich in Schrobenhausen bei US Cars Treffen fotografiert. Ich habe einen Blick ins Schlafzimmer geworfen! Es schaut aus als würde es einem Grafen gehören mit Wappen, Schwertern, Morgenstern und mit alles drum und dran. Interessant ist auch der Kamin. Schaut ruhig rein!