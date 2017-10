Appetit auf Kürbissuppe?

Wir nahmen drei Teller und Kürbiskäsespätzle dazu und löffelten um die Wette!Den auch dieses Jahr ging 50 Cent pro Teller aus dem 550-Liter-Topf an die Spendenaktion für unverschuldet in Not geratene Menschen aus dem Landkreis Ludwigsburg zugute.Überall an den Ständen gab es gut gewürzte Kürbislekereien zum probieren.An einer Stand haben wir auch als Nachspeise Kürbiswaffel mit Zimt und Zucker probiert das sehr gut geschmeckt hat.Ich hoffe ich konnte Euch etwas Appetit auf leckeres machen!?GA