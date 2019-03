Stadtbesichtigung Venedig

Unterwegs fotografierte ich die venezianische Bauten wie Paläste, Museen und Kirchen. Venedigs Sehenswürdigkeiten sind weltberühmt. Man kann sich nicht vorstellen das die Stadt auf Millionen von Holzpfählen errichtet wurde. Nicht umsonst gehört Venedig seit 1987 zur Weltkulturerbe der UNESCO. In der Lagune befinden sich 118 Inseln, 175 Kanäle und 398 Brücken. Venedig ist auch Partnerstadt von Istanbul aber auch von Nürnberg und Lübeck.Hier einige Highlights und Sehenswürdigkeiten von der Lagune.Venedig, Sonne, schöne Menschen, Pizza und Wein, was will man mehr!!!!Einige Berichte wie: Venedig bei Nacht, Schönsten Masken von Venedig und die Möwen von Venedig werden noch folgen. GA