SR - Blackbird

Original:Das schnellste Flugzeug der Welt mit 3.600 km/h (Mach 3):Der Flug von New York nach London betrug ca. 2 Stunden (116 Minuten), mit einer Zwischenbetankung in der Luft.Es war ein reines Aufklärungsflugzeug und hatte in dem langen Rumpf einige Kameras, die bei 25 km Höhe ein Nummerschild von einem Auto erkennen konnten.Durch die Aufklärungssatelliten wurde die SR-71 1990 ausgemustert.Modell:Das Modell wurde im Maßstab 1:7,5 dem Original nachempfunden und ist in der Gesamtkonstruktion in Holzbauweise aufgebaut.Somit erreicht die SR-71 Blackbird eine Länge von 4,80 Metern und eine Abfluggewicht von 36 kg.Angetrieben wird das Modell von 2 Turbinen mit insgesamt 32 kg Schub.Das gesamte Modellflugzeug ist ein Einzelstück und wurde in ca. 2.400 Arbeitsstunden (2 Jahre) fertiggestellt.Der Materialwert beträgt ca. 20.000 Euro.