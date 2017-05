Donauwörth : Sonnenstraße |

Sonnenstraßenfest am 16. September 2017



Erleben Sie eine der schönsten Straßen in der Donauwörther Innenstadt mal anders. Am Samstag, den 16.9. wird von 10 bis 22 Uhr in der Sonnenstraße gefeiert. Die herausgeputzte Straße lädt zum Flanieren, Bummeln oder einfach zum Genießen ein.



Die agilen Geschäftsleute unter der Leitung von Projektleiterin Ingeborg Groß-Ruff präsentieren sich in der Straße mit Ständen, an denen unter anderem tolle Dekorationsware und individuelle Einzelstücke angeboten werden.

Auch für schmackhafte Leckerbissen und edle Tropfen ist gesorgt. Die ortsansässige Gastronomie bietet erfrischende Getränke und köstliche Schmankerl. Schauen Sie vorbei…treffen Sie Freunde und Bekannte und genießen zusammen dieses wunderbare Straßenfest.