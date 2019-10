Rundflüge mit der Klemm 35D-160

Das Flugzeug wurde 1941 in Böblingen gebaut und ging an die schwedische Luftwaffe. 1948 erhielt sie das Kennzeichen SE-BHU und wurde 1956 unter D-ECIC in Deutschland registriert.Paul Stein ist seit 1968 Besitzer des Flugzeuges und führte eine Grundüberholung durch. Dabei wurde die V-Stellung der Flächen zurückgenommen und ein 160 PS Walter Minor 6-II-Motor eingebaut.Technische Daten:Spannweite: 10,30 mFlügelfläche: 15,20 m2Länge: 7,60 mHöhe: 2,30 mLeermasse: 549 kgMTOM: 780 kgMotor: Walter-Minor 6-IIILeistung: 160 PSPropeller: Hoffmann, 2-Blatt,fest, Holz, 1,95 mTankinhalt: 90 l (60 l Fläche,30 l Rumpf)Reichweite: ca. 450 kmVReise: 190 km/hVNE: 300 km/hStallspeed: 90 km/h