,,Patchworkausstellung"

Patchwork-Ausstellung der Donauwellenquilter mit dem Motto ,,Tradition trifft Moderne" fand im Färbertörle in Donauwörth statt und dauert vom 12. – 21- Juli. Kurzentschlossene können heute noch 20. und am 21. Juli (11:00 bis 17:00 Uhr) die Ausstellung besuchen. Eintritt ist frei. Die Verlosung von Quiltarbeiten findet am 21. Juli um 16:30 Uhr im Färbertörl statt. Die Einnahmen aus dieser Veranstaltung gehen an ,,Hospitz Gruppe Donau-Ries e.V."Dieses Jahr feiert die PatchWerkstatt Ladenjubiläum nämlich ihren 20. Geburtstag!Ich weiß nicht wie diese genähte Kunst funktioniert aber die Farbenfrohe Ausstellungstücke sind sehr interessant am besten gefiel mir das letzte Bild! :-)))Übrigensam 09. November, werde ich im Zeughaus Donauwörth meine Bilder unter dem Mottoausstellen! GA