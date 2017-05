Ökomarkt mit Einkaufssonntag (Donauwörth)

Ökologisches und Regionales im Heilig-Kreuz-Garten

Am 3. September findet der Ökomarkt mit Einkaufssonntag in Donauwörth statt.



Er ist zu einer der größten Ökomärkte im süddeutschen Raum und zu einer beliebten Tradition in Donauwörth geworden: Der Ökomarkt der City-Initiative-Donauwörth im Heilig-Kreuz-Garten. Das Standangebot des diesjährigen Ökomarktes wird vom Team des Fördervereins der Pfadfinder Donauwörth um Michael Öhlhorn organisiert.

Für die Kinder ist wieder eine Menge geboten! Die Pfadfinder haben ein umfangreiches Kinder-Programm auf die Beine gestellt. Ein Besuch lohnt sich daher für Alt und Jung, Klein und Groß!

Auch öffnen die Donauwörther Geschäfte beim verkaufsoffenen Sonntag ihre Türen. Von 13 bis 18 Uhr können die Besucher in Ruhe flanieren, bummeln, stöbern, sich informieren und Neues entdecken, denn die Herbstkollektion ist bereits eingetroffen.