,,Musiknacht Donauwörth 2017"

Donauwörth : Innenstadt |

18. November 2017

von 20:00 bis 00:00 Uhr

Innenstadt Donauwörth



Im Zeichen guter Live-Musik spielen am Samstag, den 18. November ab 20:00 Uhr in Donauwörther Kneipen, Restaurants, Bars und Cafés Live-Bands.



In 12 Lokalen treten Bands verschiedener Stilrichtungen auf, um die Stadt in eine Nacht der Musik zu verwandeln.



Mit dem Erwerb einer Eintrittskarte hat man freien Zutritt zu allen beteiligten Lokalitäten und Künstlern/Bands.



Karten gibt es im Vorverkauf zu 11 € / Abendkasse 13 € in allen Kneipen und bei folgenden Vorverkaufsstellen:

TUI TRAVELStar Reisebüro Sigel & Fischer, doubles Rock n’ RollMusikladen, Buchhandlung Greno und Studio 19 by Zeitlmann;

Extra Abendkasse: Für Kurzentschlossene haben wir im Büro der Städtischen Touristinfo, Rathausgasse 1, 18:00 Uhr wieder eine extra Abendkasse eingerichtet.



Weitere Infos und das Programm unter:

www.doublesweb.de



Ansprechpartner: Herr Hubert Schneid

Telefonnnummer: 0171/2651441