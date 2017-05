Herbst- und Regionalmarkt mit Einkaufssonntag

Donauwörth : Insel Ried |

Erlebnis-Sonntag mit Herbst- und Regionalmarkt und verkaufsoffenem Einzelhandel am 14. und 15. Oktober



Beim Herbst-Erlebnis-Wochenende am 14. und 15. Oktober in Donauwörth ist wiedermal einiges geboten: Bereits ab Samstag, 14. Oktober findet der Herbst- und Regionalmarkt statt. Rund um den Fischerplatz ist der Regionalmarkt aufgebaut, bei dem bayerisch-schwäbische Produkte angeboten werden und Direktvermarkter aus der Region ihre Waren präsentieren. Die Marktmeile führt von der Spitalstraße über die Altstadtinsel Ried in die Bahnhofstraße. Quirlige Marktkaufleute werden ihre Waren in herrlicher Marktatmosphäre am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10:15 bis 18 Uhr anbieten.

Beim verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr haben die Donauwörther Geschäfte von 13:00 bis 18:00 Uhr geöffnet und man kann in Ruhe bummeln, shoppen sowie die allerneuesten Herbsttrends erstehen. Die Gastronomie sorgt dann für das leibliche Wohl und lädt zum Verweilen ein.

Die städtischen Museen sind bei freiem Eintritt geöffnet.

Außerdem findet an diesem Wochenende auch das Kiwanis – Oktoberfest auf der Festwiese statt.



Ein Ausflug zum Herbstmarktwochenende in die Große Kreisstadt lohnt also allemal!