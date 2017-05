Flohmarkt (Donauwörth)

Donauwörth : Bahnhofstraße |

Kinder – Flohmarkt vom 31. August bis 2. September in Donauwörth



Beim Kinder – Flohmarkt der City-Initiative-Donauwörth ist 3 Tage lang das Anpreisen, Feilschen und Handeln den Kindern bis 16 Jahre vorbehalten.



Das Kinderzimmer kann kaum mehr durchquert werden, da überall alte Kindersachen den Boden bedecken. Die Kinder sind aus der Kleidung herausgewachsen. Eine

ausgezeichnete Alternative zum Sperrmüll oder zur Kleidersammlung ist der Kinder- Flohmarkt, denn dabei können die Kinder zugleich ihr Taschengeld aufbessern und haben Spaß am Umgang miteinander.

Der Flohmarkt findet vor dem Kaufhaus WOHA in der Bahnhofstraße statt.

Die Anmeldung erfolgt beim Projektleiter Jürgen Raab am Info-Center im Kaufhaus WOHA.