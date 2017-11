,,Fest der Kulturen" DONwud

Donauwörth : Altstadtinsel Ried |

DONwud ,,Fest der Kulturen"

In Donauwörth leben über 100 Nationalitäten aus verschiedenen Ländern.

Vom 30. November bis 10. Dezember findet DONwud statt.



Ein Highlight des DONwud wird der Besuch der voralpenländischen Perchten sein. Sie kommen um das Böse zu vertreiben.



Im Ried gibt es täglich von 12 bis 20:30 Uhr Kunsthandwerk und fremdländische Spezialitäten.

In den Hütten werden afrikanischer Schmuck, ukrainische Stickkunst, rumänische Dekoware angeboten.

Es gibt auch für Kinder am Fischerplatz von 15 bis 17 Uhr verschiedene Bastelaktionen.



30. November: Pakistanische Krippe und selbst gebastelte Sterne.

1. Dezember: Türkischer Schmuck und Glücksbringer

2. Dezember: Steinchenspiel ,,Etome´di/Adito" aus Togo (13 bis 15 Uhr)

2. Dezember: 15 bis 17 Uhr, Ukrainische Engel ,,Motanka"

3. Dezember: Afganische Mandala Buttons

4. Dezember: Italienischer Weihnachtsmann mit seinen Weihnachtskatzen

5. Dezember: Somalische Armbändchen für Jungen und Mädchen

6. Dezember: Spanische Weihnachtsbasteln

7. Dezember: Syrisches Basteln

8. Dezember: Skandinavisches Weihnachtsbasteln

9. Dezember: 13 bis 15 Uhr, Träume verleihen Flügel! Französisch-ungarisches Bastelprojekt

9. Dezember: 15 bis 17 Uhr, Kleine Hubschrauber und Flugzeuge fertigen.

10. Dezember: Aboriginische Kunst und Koalabärchen-Masken