Eröffnung der Tourismus-Saison 2019 (11./12. Mai in Donauwörth)

Donauwörth : Fischerplatz, Insel Ried |

Großes Maimarkt-Wochenende am 11./12. Mai in Donauwörth: Maimarkt, Einkaufs-Sonntag und Eröffnung der Tourismus-Saison



Über 90 Marktstände

Die vielfältigen Angebote der Markthändler machen Lust und Laune zum Einkaufen und zum Flanieren. Über 90 Händler und Fieranten bieten ihre Waren am Samstag von 9:00-18:00 Uhr und am Sonntag von 10:15-18:00 Uhr an.



Mode, Handwerk & verschiedene Aktionen

Die City-Initiative-Donauwörth lädt von 10:00 bis 14:00 Uhr zur Muttertags-Bastel-Aktion ein, um 15:00 Uhr ist eine Modenschau mit Wäsche und Dessous von „hautnah“ und italienische Mode von „Petra Heinle Mode + Geschenkideen“ geplant. Um 16:00 Uhr steht die Probe der Tanzschule dance vision für den Flash-Mob auf dem Programm, der am 25. Mai auf dem WOHA Parkplatz unter dem Motto „Wir tanzen und setzen ein Zeichen für die Gemeinschaft“ stattfindet. Wer Lust auf’s Handwerk hat, bekommt ganztägig Informationen, Präsentationen und Vorführungen. Die Palette geht von Ulrich Kunz Planen – Zelte – Sattlerei, über die Vorstellung des „Donauwörther Brauhaus“-Konzeptes bis zur Präsentation der Sektion Mountainbike des DAV und der Montainbike-Initiative-Donauwörth.



Tourismus-Thema 2019: Genuss am Fluss



Am Maimarkt-Sonntag wird dann rund um den Fischerplatz der Altstadtinsel Ried die diesjährige Tourismus-Saison unter dem Jahresthema "Donauwörth – Genuss am Fluss" eröffnet. Attraktive Vorstellungen und Bühnenpräsentationen, Infostände und Aktionen für Kinder gibt es obendrein. Die Stadtkapelle spielt um 11:30 Uhr ihr beliebtes Muttertags-Konzert auf dem Fischerplatz. Das Theater Donauwörth, die Weinhauer aus Perchtoldsdorf, der Kraxlstadl des Alpenvereins, die Tanzschule Dance Vision, die Traditional Taekwondo Schule und viele weitere Akteure haben ihr Kommen zugesagt. Ja sogar die Afrodrum-Gruppen Buschfeuer und Mapigo sind mit von der Partie! Natürlich darf bei keiner Tourismus-Saison-Eröffnung das Donauwörther Maskottchen „Klappi Storch“ fehlen! Mit seinen pfiffig-frechen Kommentaren unterstützt er Tourismusleiterin Ulrike Steger, die das knapp sechsstündige Bühnenprogramm moderiert.



Museen bei freiem Eintritt geöffnet

Donauwörth-Journal 2019

Einkaufs-Sonntag, Zillenfahrten & Weinverkostung