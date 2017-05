Donauwörther Kinder- und Jugendtag

Wie in den vergangenen Jahren auch, gehört an einem Samstag im Mai die Donauwörther Innenstadt den Kindern und Jugendlichen!

Kinderprogramm von 10:00 bis 14:30 Uhr

Jungendprogramm von 14:30 bis 20:00 Uhr

Ab 10 Uhr wird in der Reichsstraße, der Spitalstraße und im Ried gemalt, gebastelt, getollt, getobt und gehüpft.Hauptaugenmerk liegt wie letztes Jahr auch am „Stempel“ sammeln. Bei sämtlichen Spielstationen können sich die Kinder ihren Laufzettel bis 14:00 Uhr abstempeln lassen und nebenbei spielen. An der Verlosung um 14:30 Uhr vor dem Tanzhaus nehmen alle teil die ihren Laufzettel abgegeben haben.Ab 14:30 kommen dann die „Älteren“ auf ihre Kosten. Sei es die Maßkrugrutsche, das Riesen-Jenga, ein Hebekissenlabyrinth, das Löschen mit der Kübelspritze, beim Slacklinen sein Geschick probieren oder bei den vielen tollen Stationen einfach Spaß haben.Bereits ab vormittags steht der Human-Soccer-Kicker auf der Wiese hinter dem VHS-Gebäude im Spindeltal auch für die kleinen Besucher und zum freien Spielen bereit.Wer Interesse am Bodypainting oder Upcycling hat oder einfach mal wissen möchte wie es ist visuell einen „Rausch“ zu haben und dabei einen Parcours abzulaufen, der kann das ebenfalls ausprobieren.