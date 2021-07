Donauwörther Alpenverein macht reinen Tisch

Beim letzten Besuch der Sektion Donauwörth auf der Nördlinger Hütte bei Seefeld, wurde zugesagt, die Holztische der »Outdoor-Lounge« aufzuarbeiten. Zur Saisoneröffnung wurde es konkret. Das Vibrations-Festival auf 2239 m begann gleich nach dem noch schneereichen Aufstieg. Die Schleifmaschinen liefen und liefen und liefen. Die verwitterten, von der Sonne gezeichneten Holzplanken verlangten etliche Schleifdurchgänge, ehe die Oberflächen durch Anti-Aging-Behandlung mit Leinölfirnis - eine der umweltfreundlichsten Arten, Holz zu schützen - neuen Glanz erfuhren. Das Werkzeug stellte dankenswerterweise die Schreinerei Funk, Ebermergen zur Verfügung. Einzelne Bretter, die nicht mehr zu retten waren, wurden fachmännisch ersetzt und für die thermische Verwertung vorbereitet.Arbeitseinsätze werden oft fraglos von »Praktikern« dominiert, Frauen dürfen pinseln; Rotation an dieser Stelle überwindet traditionelles Rollenverständnis. Der moderne Alpenverein definiert sich nicht mehr nur über Bergsteigen, Alpinismus, Klettern und Naturschutz; heute wird bei uns das Handlungsprinzip Nachhaltigkeit großgeschrieben - und dazu gehört auch das Thema Gender-Balance. So wurde an allen Fronten tatkräftig gewerkelt. Es gibt viel zu tun: Packen wir's an.Derartige Aktionen führen zusammen – und helfen den Sektionen viel Geld zu sparen. Gemeinsames Tun verbindet, die Stimmung passt, Teamarbeit unter Bedingungen, die sich wie Freizeit anfühlen, tut gut. Arbeit macht ein Wochenende zwar anstrengender, aber man fühlt sich besser. Und dazu kann sich das Ergebnis sehen lassen.An diesem Wochenende brodelte die Wetterküche: Sonnenschein, Schauer und viel Wind bescherten großes Karwendel-Kino. Die Zeit vor dem Abendessen wurde für einen späten Besuch der Reitherspitze genutzt, bei dem der Schleifstaub aus den Klamotten geblasen wurde.Die Sektion Donauwörth ist noch nicht fertig und kommt wieder!