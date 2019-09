Ballonfahrten in Rain

Treffpunkt war 16 Uhr auf dem Sportplatz der Johannes-Bayer-Grundschule, für eine Stunde Ballonfahrt musste man 200 € / Person bezahlen. Ich wollte nur fotografieren da ich aber in Schrobenhausen war kam ich zu spät so das ich nur noch in der Luft vor Rain aus der Straße aus fotografieren konnte.Dafür habe ich aber auf die Abendveranstaltung von Ballonglühen mit Musik gewartet, um für euch und für mich einige schöne Bilder zu machen. Es war fantastisch!!!Bericht und Bilder werden folgen!