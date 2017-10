„3. Rocknacht“ und ,,Ü30 Party"

Donauwörth : Tanzhaus |

„Das Leben ist zu kurz, um schlechte Musik zu hören“ – so lautet ein Leitmotto von Helmut Kleinert. Mit gleich zwei Veranstaltungen im Saal des Donauwörther Tanzhauses will der DJ und Partyveranstalter dieses Motto am 3. Und 4. November wieder erfolgreich in die Tat umsetzen: Den Auftakt bildet am Freitag, 3. November, ab 21.30 Uhr (Einlass ab 21 Uhr) die mittlerweile „3. Rocknacht“. Auf zwei Areas können sich alle Besucher auf die besten Hits aus fünf Jahrzehnten Rockmusik freuen.



Tags darauf, am Samstag, 4. November, geht es dann gleich weiter, wenn im Rahmenprogramm der Donauwörther Lichternacht ab 20.30 Uhr (Einlass ab 20 Uhr) eine „Ü30-Party“ im Tanzhaus steigt. Auf zwei Areas werden DJ Helmut Kleinert und DJ Andi (Ostwerk Augsburg) mit einem breiten Spektrum – von Discofox, Schlager, Klassiker, 80er, 90er, Rock und Pop und Partymusik bis zu aktuellen Hits – dafür sorgen, dass verschiedenste Musik-Geschmäcker auf ihre Kosten kommen. Bis 23 Uhr gibt es einen Willkommensdrink von „Ficken-Promotion-Team und von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr können sich auf vielfachen Wunsch vor allem die Fans des Discofox austoben.

Info: Ermäßigte Eintrittskarten für beide Veranstaltungen gibt es im Vorverkauf bei Spirituosen Dengler in der Dillinger Straße 8 in Donauwörth. Zudem sollten sich alle Partyfans bereits einmal vormerken, dass Helmut Kleinert mit seinem Team am 31. Dezember eine Silvesterparty im Tanzhaus veranstaltet. Dabei ist je nach verbindlichen Anmeldungen auch ein Buffet von BBQ-Bastards aus Oberndorf eingeplant. Nähere Infos gibt es demnächst unter www.bookingforyou.de