2021 feiert der Alpenverein Donauwörth sein 125-jähriges Gründungsjubiläum

Der Festausschuss des Donauwörther Alpenvereins feilt seit einem Jahr an einem umfangreichen Festprogramm für nächstes Jahr. Jeden Monat sollte mindestens eine Veranstaltung stattfinden. Der Auftakt des Festjahres sollte am 17. Januar, dem Gründungstag, mit einem Festakt gefeiert werden. Dieser musste aus aktuellem Anlass in den Mai verschoben werden.Trotzdem soll dieser Tag nicht so ohne weiteres vorübergehen, die Verantwortlichen planen eine Aktion, die auf den Alpenverein aufmerksam macht.Neugierig geworden? Dann schauen Sie doch mal auf der website: dav-donauwoerth.de vorbei.