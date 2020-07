Wiesenfestival am Radweg nach Donaueschingen

Insektenwiese angelegt vom NABU - Naturschutzbund an der Brigach bei Aufen.

Leider muss ich nochmals anfangen mein schöner langer Bericht war nach einer Zwischenspeicherung nicht mehr zu finden. Die Wiese befindet sich am Brigach Radweg von Villingen nach Donaueschingen und zwar auf der linken Seite neben der Bahnlinie Offenburg Konstanz. Traumhaft schön das Ergebnis was hier ausgesät wurde und nun zum Garten Eden wurde, für die Bienen und Insekten. Wenn ich könnte würde ich Wegweiser aufstellen um all die Bienen und Insekten aus dem Schwarzwald-Baar Kreis an diese Wiese zu leiten. Werde mich auch mal nach einem Imker in der nähe erkundigen um von dem Honig zu kaufen.