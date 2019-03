Ostereier Variationen

Eine kleine aber exklusive Ausstellung handbemalter Ostereier findet man schon vor den Osterfeiertagen und auch zum Osterfest im historischen Kloster in Dobbertin. Jeweils im Klosterladen als auch im Brauhaus finden Sie einige der schönsten handbemalten Osterier der Schweriner Grafikerin Ines Höfs.Wer also zum Osterfest noch ein Ausflugsziel für sich und seine Famlilie sucht, sollte sich an den Osterfeiertagen auf den Weg nach Dobbertin machen. Dort gibt es nicht nur handbemalte Ostereier zu sehen, sondern auch Eier als Omlett oder andere leckere Speisen im dortigen Brauhaus. Ein Ziel das sich lohnt, ein Ausflung zum Wasser mit einem Kloster das nicht nur einen gepflegten Parkaufzubieten hat, sondern auch eine sehenswerte Klosteranlage, die mit viel Geld und noch mehr Fleiß restauriert und renoviert wurde.Also es spricht vieles für den Ausflug nach Dobbertin ins dortige Kloster, eine Ausstellung, ein netter Park mit gesunder Seeluft und gutes Essen und leckerer Kuchen.In Gedenken sollte hier auch Mathilde von Rohr erwähnt werden, die eng mit dem Kloster Dobbertin verbunden war und eine enge Vertraute und Brieffreundin Fontanes war.