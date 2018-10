Dinslaken : Atelier Freiart, Hünxer Straße 374, 46537 Dinslaken |

Türe Auf



„Danke Kumpel“



Ausstellung im Atelier Freiart



Samstag, den 03.11.2018 14 -20 Uhr



An diesem Tag verabschiedet unsere Region den deutschen Steinkohlenbergbau an 5 RAG-Standorten (Bottrop, Dinslaken, Essen, Hamm und Ibbenbüren). Unter dem Motto „Danke Kumpel!“ erwartet Sie in den ausgewählten Städten eine attraktive Bürgerveranstaltung im Freien mit Speisen und Getränken sowie umfangreichem Bühnenprogramm.



Die Veranstaltung "Danke Kumpel!" wird in Dinslaken auf dem Gelände des Kreativ.Quartier Lohberg stattfinden. Ab 15:30 Uhr starten die Einlasskontrolle und das Vorprogramm. Der offizielle Teil beginnt um 17:00 Uhr. Gegen 19:30 Uhr endet die Veranstaltung.

Quelle RAG Aktiengesellschaft



Wir sind mit dabei und machen unsere Türe auf



Atelier Freiart

Hünxer Strasse 374

46537 Dinslaken Lohberg



Walburga Schild-Griesbeck

Künstlerin, Kunstgalerie Atelier Freiart, NRW