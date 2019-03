Dinslaken : Atelier Freiart, Hünxer Straße 374, 46537 Dinslaken |

“TIME” von Pink Floyd

Tickend zerinnt die Zeit eines langweiligen AlltagsDu verschwendest die Stunden freigiebig für nichtsLungerst herum in deinem Revier der GroßstadtErwartend, daß jemand oder etwas dir Richtung gibt.Müde vom Ausruh´n in der Sonne bleibst du im Haus, starrst auf den RegenDu bist jung, das Leben lang, und es gilt, Zeit totzuschlagenUnd dann, eines Tags stellst du fest, zehn Jahre sind vergangenNiemand gab dir das Signal, du hast den Start verpaßt.Also rennst du und rennst du, die Sonne zu fangen, die doch sinkt,nur um nach ihrer Runde wieder hinter dir zu erscheinenIrgendwie ist sie dir ähnlich, doch bist du älter,mit kürzerem Atem und einem Tag näher dem Tod.Jedes Jahr erscheint dir kürzer, niemals findest du die Zeit.Ideen werden nicht real, nur ein halbes Blatt mit wirrem TextAusharren, stumm in Verzweiflung, die Englische ArtVorbei die Zeit, das Lied ist ausDachte, es gäb´ mehr zu sagen……Pink FloydWalburga Schild-Griesbeck, KunstGalerie, Atelier Freiart, Dinslaken