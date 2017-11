Benefizaktion Flachdach

Dinslaken : Atelier Freiart, Hünxer Straße 374, 46537 Dinslaken |

Im Atelier Freiart



„Watt Warmes“ wird gebraucht -und nicht nur in der kühleren Jahreszeit!

Der Verein Wunderfinder e.V. Dinslaken kümmert sich um Menschen in unserer Stadt, denen es an vielem fehlt.

Damit die ehrenamtlichen Wunderfinder ihre Arbeit weiterführen können benötigen sie Spenden und Unterstützung.

Dazu möchte Walburga Schild-Griesbeck, Atelier Freiart, beitragen und bietet eine besonders gestaltete Verkaufs-Ausstellung mit einer Reihe an Geschenkideen und „Watt Warmes“

Sonntag, 3.12. 2017 von 11.00 -17.00 Uhr

Und um 14.30 Uhr kommt der Nikolaus zu den Kindern und großen Leuten. Walburga Schild-Griesbeck, Atelier Freiart,

Hünxer Strasse 374, 46537 Dinslaken



Der Reinerlös geht an

die Wunderfinder e.V. Dinslaken

Sie sind herzlich eingeladen



Walburga Schild-Griesbeck und Peter Griesbeck