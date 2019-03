Die März-Ausgabe des „meitingers“ hier kostenlos lesen und herunterladen!

Aktuelle Ausgabe: 2. MärzNächste Ausgabe: 6. AprilRedaktionsschluss: 25. MärzIhr könnt hier und jetzt den „meitinger“ online lesen und herunterladen.Zudem werden alle Meitinger Haushalte immer am ersten Samstag des Monats mit der aktuellen Ausgabe des myheimat-Regionalmagazins „meitinger“ beliefert. Darüber hinaus ist der „meitinger“ an unseren zentralen Auslagestellen verfügbar.Unsere Highlight-Themen der März-Ausgabe im Überblick:Die Tanzgruppen des Freizeitclubs Neukirchen bieten eine große Show: Reiterkinder aus Thierhaupten freuen sich über einen tollen Kinotag: Die SGL-Kapelle bereitet sich schon jetzt auf das Jahreskonzert vor: In unserem Sonderteil blicken wir auf die schmucke Lechgemeinde EllgauWie gefällt euch die aktuelle Ausgabe? Sagt uns eure Meinung als Kommentar oder schreibt uns eine E-Mail an redaktion.meitingen@mh-bayern.de!