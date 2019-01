Rundgang durch die Altstadt und entlang der Stadtmauer von Dinkelsbühl, Ostteil

Dinkelsbühl : Stadtrundgang | Bei unserem Stadtrundgang erreichten wir leider zu früh das südöstlich gelegeneLeider öffnet daserst 11 Uhr seine Pforten. Soviel schon vorweggenommen; das Museum ist für Erwachsene, Jugendliche, aber auch für Familien mit Kinder, gleichermaßen geeignet.Auf vier Etagen kann manbestaunen; weltweit einmalig, spielerisch und unkompliziert Es ist schon erstaunlich, wie leicht sich das Gehirn hinters Licht führen lässt.Obwohl sich bei so einem Schmuddelwetter, ein Museumsbesuch geradezu aufdrängte, blie-ben wir 11 Uhr trotzdem die einzigen Besucher.Da sich der Regen verstärkte keine guten Bedingungen zum Warten und zum Fotografieren.Also noch eine Runde drehen.AuchWir liefen außerhalb der Stadtmauer über die Wörnitzinsel nordwärts, denn mich interessierte der. Schließlich ist er mit seinem charakteristischen Fachwerkgeschoss und dem steil abgewalmten Satteldach (16. Jahrhundert) dasIm starken Regen nur schemenhaft zu erkennen taucht als nächsten derund derauf.einem schlanken unverputzter Rundturm aus Haustein mit Kegeldach

Sehr gut kann man übrigens das Stadtmodel im „Haus der Geschichte“ sehen.

Ammit seinen Buckelquadern aus der Stauferzeit das älteste der vier Stadttore (frühes 13. Jahrhundert), gelangten wir wieder in die Altstadt. Nur hier und bei der Stadtmühle sind noch(nicht so wie in Nördlingen, wo der Wehrgang noch komplett erhalten und überdacht begehbar ist).Hier betreten wir denEr wird eingerahmt vom Quaderbau des. Mit dem Areal des Karmelitenklosters(das hier untergebrachtebesuchen wir am noch am Ende meines Artikels).In der Platzmitte steht der. Inmitten einer achteckige Brunneneinfassung aus Eisengussplatten mit Wappenornament steht eine steinerne Brunnensäule mit Löwe 16. Jahrhundert (Erweiterung 1715).Etwas eingezwängt in Fachwerkhäuser steht dasSo wie beim Nachtwächterspaziergang und der Stadtführung (an der wir am Sonntagnachmittag als einzige Gäste teilnahmen) wollen wir nun ab dem Eingang des Münster St. Georg einen kurzenunternehmen.St. Georg ist eine der schönsten spätgotischen Hallenkirchen Süddeutschlands mit romanischem Turmportal.Witterungsbedingt war es für Innenaufnahmen leider zu dunkel; mit Ausnahme einiger ge-blitzter Aufnahmen von derHier stand nämlich noch auf 60 Quadratmetern eine detailreiche, erleuchtete Miniatur-Nachbildung über das das weihnachtliche Treiben in der Altstadt von Dinkelsbühl.Auf daswird wohl jeder Tourist aufmerksam gemacht. Es ist eine Stiftung der Bäckerzunft – und welche Zunft hat die anderen Chorfenster gestiftet?Vor dem Südchor der Kirche steht auch ein Denkmal eines der berühmtesten Söhne der Stadt – nämlich von Christoph von Schmid – dem Verfasser des berühmten Weihnachtsliedes “Ihr Kinderlein kommet”. Im Museum nebenan ist ihm ein ganzer Raum gewidmet.Bevor wir den Rundgang fortsetzen noch ein Blick auf ein. Es bezieht sich auf eineDoch wer mehr zum seit Jahrhunderten gefeierten Fest der „Kinderzeche“ erfahren will lese bitte hier nach:Eintrittskarten und Hotelplätze für diese Festwoche sollen schon für die nächsten Jahre aus-gebucht sein…!Natürlich sind wir noch entlang der Nördlinger Straße zum Museum 3. Dimension gegangen und haben das „Haus der Geschichte besucht“.Statt weiterer ermüdender Bemerkungen lasse ich für diejenigen die es noch interessiert ein paar Fotos sprechen.Doch für einen Besuch der garantiert gleichfalls reizvollen Nebenstraßen im Süd-Westteil der Altstadt reichte die Zeit einfach nicht aus.Soviel ist gewiss, wir kommen wieder, möglichst mit mehr Zeit im Gepäck.