Die Bezirksstelle Augsburg des Interessenverband Unterhalt und Familienrecht - ISUV/VDU e. V. veranstaltet amim, eine Vortragsveranstaltung mit dem Titel „

Vermögensauseinandersetzung außerhalb des Güterrechts

“ mit Rechtsanwalt und Fachanwalt Jürgen Strampp (ISUV-Kontaktanwalt). Der Eintritt ist frei.In seinem Vortrag wird Rechtsanwalt Strampp darstellen, welche rechtlichen Probleme durch Trennung und Scheidung entstehen können, die nicht mit den üblichen gesetzlichen, familienrechtlichen Regeln gelöst werden können. Es wird den Fragen nachgegangen, was geschieht mit dem gemeinsamen Haus oder der gemeinsamen Eigentumswohnung und was geschieht mit den Schulden? Wann kann eine Nutzungsentschädigung verlangt werden und was geschieht mit Schenkungen oder sogenannten "unbenannten/ehebedingten Zuwendungen. Schlussendlich wird noch ein Blick auf die Konstruktion der "Eheinnengesellschaft", die einen Ehegatten eine Teilhabe an einem gemeinsam aufgebauten Betrieb geben kann, der offiziell dem anderen Ehegatten gehört.Weitere Information zur Veranstaltung und über den Interessenverband erhalten Sie durch Raffaele Brescia, Leiter der ISUV-Bez.-Stelle Augsburg, Tel.: 0821/29707639 oder über die Bundesgeschäftsstelle in Nürnberg, Tel.: 0911/550478.