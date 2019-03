Filmrückschau im Film-Center Dillingen

„Erinnern Sie sich?“Dillingen und Landreis im Fernsehen, ein Rückblick auf über 40 Jahre.

Sonntag, 31. März 2019 – 17,30 im Film-Center Dillingen



Die Gesamtzeit der Retrospektive als Sonderfilmschau beträgt 2 Stunden

und ist auf DVD als Standard (€ 25,--) oder Blueray (€ 30,--) erhältlich.

Und welche Themen werden wieder aufleben ?Gemäß dem damaligen Kulturspartenprogramm wird die 2-stündige „Retrospektive“ nicht nur auf Themen alleine aus Dillingen beschränkt sein, sondern auch solche aus dem Landkreis einschließen, dabei ist Gundelfingen mit seinem starken Brauchtumaufkommen Dillingen fast ebenbürtig. Die Herzogstadt präsenstiert sich u.a.mit den 38-Minuten-Dokumentarfilm „Lauingen im Jubiläumsjahr 1980“. Die Anteile sind folgende: Dillingen 11, Gundelfingen 10, Lauingen 5, Höchstädt 2, Bissingen 1 und Bächingen 1.Erstmals wurde im Jahr 2017 eine solche Veranstaltung am Ort der gedrehten Reportagen in Burgau mit größtem Erfolg durchgeführt. Die dortige Kapuzinerhalle war prall gefüllt bis hinauf zur Galerie und sogar auf den Treppen saßen die Burgauer. 2018 lebte Oettingen/Ries im dortigen Kino mit großer Resonanz wieder auf und nun ist Dillingen an der Reihe.