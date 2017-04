Die Welt im Kleinen: Architekturmodelle aus Schwaben

Architekturmodelle liefern uns umfassende und weitreichende Informationen über räumliche Zusammenhänge. „Durch den Blick auf das Kleine wird uns begreifbar, was noch nicht existent ist und später in Originalgröße nur durch eine Begehung erfahrbar wird“, begründet Daniel Reisch, Architekt und Kurator der Schau in Höchstädt, deren Faszination. Architekturmodelle üben aufgrund ihrer anschaulich räumlichen Darstellung und der sorgfältigen Ausführung eine intensive und besondere Anziehungskraft auf Groß und Klein aus.Seit der Renaissance sind uns Architekturmodelle bekannt und bis heute werden sie als Planungsgrundlage für die Architektur- und Stadtplanung benutzt. Dabei stellen Sie neben der Zeichnung das zentrale Darstellungsmedium des Architekten dar und werden nach wie vor als Präsentationsmodelle für zum Beispiel Wettbewerbe, aber auch als Arbeitsmodelle zur Entwicklung und Überprüfung architektonischer Ideen angewandt.In der Ausstellung auf Schloss Höchstädt wird eine Vielzahl an historischen sowie zeitgenössischen Architekturmodellen aus dem Bezirk Schwaben präsentiert. Die Modelle faszinieren durch die Konzeption der Darstellung, die Qualität der Bearbeitung und ihrer Liebe zum Detail.Die Ausstellung wird ergänzt durch ein umfangreiches Begleitprogramm sowie einen Schülerwettbewerb zum Thema Modellbau.Der Kurator der Ausstellung, Dipl. Ing. (FH) Daniel Reisch, führt durch die Ausstellung und gibt einen umfassenden Einblick in die Welt der Architekturmodelle. Schwerpunkte der Führung sind dabei insbesondere die Bedeutung des Modells für den Entstehungsprozess von Architektur, die historischen Ursprünge sowie die verschiedenen Einsatzgebiete von Architekturmodellen.Viele historische Bauwerke aber auch alte Stadtstrukturen sind über die Jahre verloren gegangen oder wurden im Lauf der Zeit stark verändert. Durch Architekturmodelle können uns diese vergangenen Zustände aufs Neue räumlich vermittelt werden. Sei es durch die modellhafte Darstellung einer vergangenen Zeitepoche oder aber durch die Rekonstruktion verlorener Bausubstanz. Führung mit Bezirksheimatpfleger Dr. Peter Fassl.Das Architekturmodell wird seit der Renaissance intensiv im architektonischen Entwurfsprozess genutzt. Die Führung mit Kurator Daniel Reisch gibt einen Überblick über die unterschiedlichen Herangehensweisen, Materialien sowie Verarbeitungstechniken von historischen und auch zeitgenössischen Architekturmodellen.23. April 2017 – Sonntag, 15.00 Uhr, FamilienführungModelle aus Papier, Pappe und mehr30. April 2017 – Sonntag, 15.00 Uhr, Marionettentheater ab 4.JahrenTheater Knuth: Das magische Baumhaus28. Mai 2017 – Sonntag, 15.00 Uhr, FamilienführungWir bauen uns unsere Stadt!Bezirk Schwaben, Daniel Reisch, Telefon 0821/3101-404; daniel.reisch@bezirk-schwaben.de;www.hoechstaedt-bezirk-schwaben.deSchloss Höchstädt, Herzogin-Anna-Str. 52, 89420 Höchstädt a. d. DonauDienstag bis Sonntag 9 bis 18 Uhr, Montag geschlossen, an allen Feiertagen geöffnet. Für Gruppen auch nach Vereinbarung.4,50 Euro, erm. 3.50 Euro, Kinder bis 18 Jahre freier Eintritt