Der Herbst

Das ist jetzt keine Anspielung auf meine Mitbewohner. Ich bin ja auch immer mal wieder sehr begeistert, wenn ich Besucher sehe oder unsere Menschen mit uns spielen, aber hin und wieder merke ich schon den Altersunterschied.Schauen Sie sich malan. Er ist so ein junger und aufgeweckter Kerl, er sagt jedem und allem Hallo und ist kaum zu bremsen vor Begeisterung, wenn er morgens aufsteht und das Leben begrüßt. Ich muss gestehen, dass ich am Anfang dachte, dass er ein lauter und unmöglicher Hund ist, der mir schnell auf die Nerven gehen wird. Aber dem ist nicht so.muss einfach sagen, dass er da ist, weil er so oft bisher nicht gesehen worden ist. Es ist ein tief in ihm verwurzeltes Bedürfnis, sich bemerkbar zu machen. Ich verstehe es auch nicht so ganz, warum er immer noch bei uns ist. Er hat die perfekte Hundefigur, ein gutes Alter, ist freundlich und spielt gerne, ist bewegungsfreudig und liebt Menschen. Noch dazu ist er hübsch und wir auch noch gerne fotografiert. Also eigentlich spricht nichts dagegen, dass sich ein Mensch in ihn verlieben kann.Das mit dem Besuchen ist zur Zeit leider ein wenig schwierig. Nicht nur, dass unsere Menschen sich schützen müssen und deswegen auch mit diesen Dingern im Gesicht rum laufen, nein, jetzt haben wir auch noch eine Pilzinfektion bei den Katzen und auch wir Hunde müssen ziemlich gut aufpassen, an wem wir allen hoch springen. Nicht, dass dieser Pilz gefährlich ist, aber wir wollen doch nicht noch irgendwen damit anstecken.Deswegen gehen wir, wenn wir Gassi gehen, zur Zeit nur mit unseren Menschen hier vor die Tür, Menschen sollen gar nicht auf den Hof kommen und unsere Katzen bekommen nur in ganz seltenen Ausnahmen Besuch.Ich sage Ihnen, das beschert unseren Menschen hier noch mehr Arbeit, weil sie sich wirklich noch mehr gerade mit uns Hunden beschäftigen müssen und dann auch noch die Badetage im Katzenhaus....das sind Aktionen, also da bin ich froh, dass wir Hunde zur Zeit einen ganz großen Bogen um die Katzen machen müssen. Ich glaube nicht, dass die Gute Laune da so wirklich um sich greift.Wir Hunde sind auch alle gebadet worden und sich oder vielmehr waren alle sehr schön flauschig....aber seien Sie mal als Hund einen Tag im Auslauf bei diesem Wetter, da können sie auch egal wie gut sie aufpassen, nicht sauber bleiben. Bei mir sieht man das nicht so, aberwar so ein schöner flauschiger weißerund jetzt ... nunja, jetzt nicht mehr so. Da sind dochunddankbar für ihre Fellfarbe. Beifallen Schmutzspritzer nicht auf, das sieht dann halt einfach noch mehr nach Punkten aus.Das nenne ich mal praktisch.Es ist ohnehin sehr viel bei uns los zur Zeit. Einer meiner Lieblingsmenschen ist nicht mehr hier, aber sie hat mir versprochen mich immer mal wieder zu besuchen und das hat sie auch erst getan. Ich habe mich total gefreut, bis ich festgestellt habe, dass sie mich zu dieser Frau mit den Spritzen und den komischen Dingen begleitet hat. Da gehe ich nicht gerne hin. Zum einen mal, weil die meist irgendwas macht, was pickst und zum anderen muss ich da immer dieses dumme Ding Maulkorb tragen. Ich weiß, dass ich mich nicht immer so gut benommen habe, wenn ich bei der Frau bin, aber das löst halt einfach in meinem Kopf irgendwas aus und ich will nur noch weg. Dieses Mal kamen aber meine 2 Lieblingsmenschen mit - ich war mir zwar sicher, dass das die ganze Sache nicht besser machen würde und ich habe sogar einen neuen noch viel besseren Maulkorb bekommen, weil ich den anderen immer ganz schnell von der Schnauze bekomme, aber irgendwie war es dieses mal nicht ganz so schlimm. Wahrscheinlich weil ich neben meinen 2 Lieblingsmenschen auch noch Besuch von einer anderen ganz tollen Frau bekommen habe, die ich zwar nicht so gut kenne, aber bei der ich spüre, dass ich sie ganz arg lieb haben würde, wenn ich sie besser kennen würde. Sie kennen das sicher. Man sieht jemand, schnuppert an dem Mensch und stellt fest, dass einem das gefällt. Ich weiß ja nicht, ob Sie das als Menschen auch so machen, aber wir machen das so. Also war ich da mit 3 Menschen, die ich toll finde und der einen Frau, gegen die ich nichts habe, die mich aber immer pickst. Doch dann passierte was Tolles. In dem Raum nebenan, in den ich durch eine Glastür schauen konnte, war eine Katze und ich durfte sie die ganze Zeit anstarren ohne, dass mich jemand geschimpft hat. Im Gegenteil sogar. Ich wurde gestreichelt und gelobt, wie toll ich mich verhalten würde. Ist das nicht toll! Da ist mir nur am Rande aufgefallen, dass die Frau nicht nur gepickst hat, sondern auch so ein Brummding in der Hand hatte und mir etwas Fell fehlt. Danach gab es dann sogar Leckerli von der Frau...das war toll, muss ich ganz ehrlich sagen.Ich mache gerade ohnehin einige tolle Ausflüge. Ich habe sogar schon meinen Kumpel besucht und durfte ein bisschen bei ihm bleiben. Das war ungewohnt, aber hat mir gefallen. Ich glaube, er fand das auch gar nicht so schlecht. Ich gehe auch gerne mit ihm Gassi. Er ist unaufdringlich und eher ruhig, das gefällt mir und ich merke mittlerweile auch schon, wenn er seine Ruhe haben will. Sein Frauchen ist auch einer meiner Lieblingsmenschen - das trifft sich ziemlich gut finde ich.Aber zur Zeit ist alles ein wenig runtergefahren und das passt ja irgendwie zum Herbst.Aber glauben Sie mir, die Zeiten werden sich wieder ändern.Wir sind in jedem Fall hier und freuen uns, wenn Sie an uns denken und uns und unsere Menschen unterstützen.Wir alle hier wissen das sehr zu schätzen.Danke schönIhr