Mein erstes Kochbuch Kämmers Minutenrezept

Die Idee zum Minutenrezept ist dem Autor vor der Teilnahme an einem Kochwettbewerb gekommen. Um ein gutes Zeitmanagement zu erreichen, hat er die einzelnen Schritte für jedes Rezept minutiös aufgeschrieben. Die meisten seiner Rezepte lassen sich in 35 Minuten kochen, zzgl. einer Vorbereitungszeit von ca. 10 Minuten. Jedes Rezept beginnt mit Minute 35 (der eigentlichen Arbeit am Herd) und endet bei Minute 1 mit den Eintrag "SERVIEREN". Bei Gerichten, die wie Gulasch z. B. 120 Minuten brauchen, sind entsprechende Pausen berücksichtigt.Die Rezepte in dem Kochbuch "Kämmers Minutenrezept" von Lothar Kämmer erleichtert den Lesern durch die verständliche Schritt-für-Schritt Anleitung das Kochen. Sie finden in dem Buch Rezepte für klassische amerikanische Gerichte wie Süsskartoffelsuppe, Makkaroni mit Käse, New York Käsekuchen und Blaubeermuffins. Jedes Rezept enthält eine Zutatenliste, eine kurze Kochbeschreibung, ein Foto und einen 35 Minuten-Ablauf, in dem die Leser genau sehen, wann sie was machen müssen, um das Gericht erfolgreich zu kochen. Guten Appetit!"Kämmers Minutenrezept" von Lothar Kämmer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-24238-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online"Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.