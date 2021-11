Weihnachtsausstellung der ADK Dießen

Im Künstlerparadies Dießen



Visionäre Malerei von Martin Gensbaur



30 Dießener Werkstätten stellen aus



Der Werbetexter, der das Banner entworfen hat, welches derzeit den Blick vom ADK-Pavillon aus auf den See verstellt, muss mit dem Schiff in unseren Ort gereist sein. Wäre er mit dem Auto angekommen, dann hätte er sich wohl eher wie Dante auf dem Weg ins Paradiso gefühlt, der am Eingang zum Inferno zu lesen bekommt: „lass fahren alle Hoffnung, Du, der Du hier eintrittst!“ Und so kommt es immer auf die Perspektive an. Während die Dießener auf die allgemeine Verkehrswende warten, damit es mit dem Durchgangsverkehr erträglicher wird, rührt sich immerhin im nahen Schondorf schon etwas.Künstler haben ja nunmal die Fähigkeit, sich wegzubeamen in andere Welten, wie der in der Dießener Hofmark arbeitende Maler Martin Gensbaur es mit seinen beiden Bildern vom „Moserboden“ beweist. Und nicht allein wegen solch visionärer Malerei lohnt noch vor dem 24. Dezember ein Besuch im Pavillon der Arbeitsgemeinschaft Dießener Kunst am See.In ihrer Weihnachtsausstellung zeigen 30 Dießener Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker, Künstlerinnen und Künstler aus den Bereichen Fotografie, Holz, Glas, Gold-und Silberschmiede, Keramik, Leder, Malerei, Metall, Stein, Papier, Textil und Zinnfiguren die Vielfalt der in Diessen ansässigen Werkstätten.Die Adventsausstellung im Pavillon am See ist geöffnet: ab Samstag, den 20. November 2021 bis 24.12. 2021, Freitag von 14 bis 17 Uhr und Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Für den Besuch der Ausstellung sind die derzeit gültigen Corona-Maßnahmen zu beachten.