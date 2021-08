Dießen am Ammersee : Kunstfenster |

Warum in die Ferne schweifen? Wer in letzter Zeit reisen wollten, musste oft mit Zielen im Inland Vorlieb nehmen. Walchensee statt Karibik. „Bayerische Karibik“ eben. Und dann sollen auch noch höhere Wesen dem 2010 verstorbenen Künstler Sigmar Polke befohlen haben Flamingos zu malen, statt einen Blumenstrauß. Wer glaubt den so was? Der Dießener Maler Martin Gensbaur bringt in einer Reihe großformatiger Bilder die bayerische Karibik und große Flamingos auf engem Raum zusammen. Kaum zu glauben.



Kunstfenster, Hofmark 13, 86911 Dießen

Ausstellungsdauer: 15. – 24. Oktober 2021.

Die Ausstellung ist als Showroom zur Straße hin ganztägig von außen einsehbar. Besuch nach Voranmeldung ist möglich (kunstfenster@gmail.com).