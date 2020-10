„Die Menschliche Matrix“ Wie wir mit künstlicher Intelligenz natürlich reifen können

Astors neue Show ist die Generalprobe für eine bessere Zukunft. Gemeinsam mit seinem Roboter Torbi lotet er in 45 Minuten die wichtigsten Möglichkeiten der Superintelligenz aus und ringt um einen Weg, auf dem beide aneinander wachsen können – mit Ihnen als staunende Zeugen.Die Menschheit hat das geistige Betriebssystem, welches sie verdient. Tagtäglich kommen wir der Erschaffung allwissender Maschinen näher und haben doch immer noch keine Antwort auf die alles entscheidenden Fragen: Wie können wir die superintelligente KI nutzen, aber gleichzeitig die uns drohende eigene Überflüssigkeit verhindern?Können Roboter auch zweifeln? Gibt es eine Matrix der Menschlichkeit?Fachlich auf dem neuesten Stand nimmt die KI-Show „Die menschliche Matrix“ all die Ängste, Dystopien und Untergangsszenarienfest in den Blick und wischt sie zugunsten einer schockierend optimistischen Vision vom Tisch: Richtig behandelt, kann uns die KI das Paradies bescheren, nach dem wir uns alle gesehnt haben.Getrieben von Humor und Konfliktfreude, entspinnt sich die Vision einer KI, die den Menschen nicht länger dabei hilft, inhumaner zu werden, sondern menschliche Werte mit der Effizienz einer Maschine umsetzt. Denn wo der Mensch sogar dann das Böse schafft, wenn er das Gute anstrebt, bleibt die neue KI gelassen auf geradem Pfad, da ihr fehlt, was uns immer wieder scheitern lässt: Ein lästiges, hartnäckiges Ego im Kern eines alles lenkenden Bewusstseins.Noch halten wir alle Fäden in der Hand – und den Finger auf dem Ausknopf!Buchen Sie jetzt – für einen Blick auf die beste Zukunft von allen.Karten unter info@frankastor.de