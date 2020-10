Georgy Wille - Artistin mit Weltformat

Circus William in Blankenfehlde-Mahlow

Georgy Wille, wer ist denn das ?Eine Artistin aus dem Circus William, der vomseine Zelte aufbaut.Die junge 19j. Ausnahme Artistin begeisterte schon in ihren frühen Anfangsjahren die Zuschauer mit märchenhaften Choreographien, wie beispielswiese als "Märchenfee". Heute ist Georgy eine junge Frau, die Ihre Darbietung kontinuierlich weiterentwickelt hat.Der Auftritt als Handstandartistin wird auf einem weißen Klavier durchgeführt undist so, einmalig in Deutschland. Moderne Music und ein anmutig schönes Kostümlassen die Künstlerin ins rechte Licht rücken.Die Manege ist seit jeher Georgys Heimat, die sie wohl nie loslassen wird, denn manmerkt ihr die Freude und den Spaß an Ihrer Arbeit richtig an. Tradition liegt Ihr in denKnochen, denn in der Circusdynastie der Familie Wille ist sie bereits die 7. Generation.Heute ist alles natürlich viel moderner geworden wie früher, aber für die AusnahmeArtistin, gibt es für den traditionellen Circus seine 3 festen Bestandteile: Artistik, Tiereund natürlich die Clowns.Circus William ist eine der Führenden und Bedeutenden Circusse Deutschlands.Alleine ihr Onkel Manuel mit seinen weißen Löwen und weißen Tigern aus EigenerZucht, sind eine Augenweide.,Besuchen Sie die Artistin Georgy Wille und Ihre Kunst der Handstandartistik, sicherlichwird Georgy auch noch mit einer anderen Überraschung aufwarten.Manege Frei im Circus William in Blankenfelde-Mahlowwww.Circus-William.eu