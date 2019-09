Hameln war Drehort für Musikvideo der Band EISPILOT

Weitere Drehorte waren der Hamelner Bahnhof, die Hamelner Beachbar ‚The HEACH‘, der Schutzhafen Hameln und die Brücke an der Hafenspitze.Am letzten Drehtag waren auch alle Musiker der Band am Drehort eingeladen. Die finalen Szenen wurden dort mit der gesamten Band um den Sänger Christoph Busch abgedreht.„Es war erstaunlich, wie unbeteiligte Passanten auf diesen Videodreh reagierten. Viele zückten spontan ihr Smartphone und haben selbst gefilmt. Ein cooles Gefühl“, so der Gitarrist Detlef Reinert.Das Musikvideo „Brief für Dich“ wurde im professionellen Kinoformat gedreht und handelt von einer kleinen Liebesgeschichte mit allen Facetten des Glücks, der Enttäuschung und der Sehnsucht nach Versöhnung.„Dieser Film spiegelt auch innerhalb weniger Minuten unsere Musik wieder. Wir lassen unsere Zuhörer an unserer Gefühlswelt teilhaben und nehmen sie mit auf eine Reise quer durch die Gefühle der Liebe, der Enttäuschung, der Freiheit, der Einsamkeit und des Abenteuers. Den Blick dabei aber immer positiv nach vorne gerichtet und untermalt von eingängigen Melodien“, sagt Christoph Busch, der Sänger der Band.Das Video, welches erst kürzlich bei YouTube veröffentlicht und innerhalb weniger Tage mehr als 1700 Aufrufe erzielt hat, hat die Band von den vielen positiven Reaktionen völlig überwältigt. EISPILOT sind Walter Kuhlmann (Bass), Christoph Busch (Vocals), Detlef Reinert (Guitars), Kulle Peters (Keys), Mick Gruschel (Guitars) und Marci Berger (Drums), die Band ist aus der mittlerweile legendären Coverrock-Band VIVIAN TOUCH hervorgegangen. Wer es sich noch einmal anschauen möchte, klickt hier: