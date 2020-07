Unterwegs mit der Gruppe 49 on top: Wanderung um und über den Tosmarberg zur Kalten Beuster

Interessiert? Dann über den Link unten Kontakt aufnehmen!!

Vom Treffpunkt in Diekholzen aus erreichen wir auf unserer Rundtour schnell den Fuß des Tosmarberges. Im Wald laufen wir zunächst am nördlichen Rand entlang und können dann schon einmal einen Blick auf unsere Café-Einkehr, das Söhrener Forsthaus, werfen. Für uns geht es aber erst einmal bergauf auf den Kamm des Tosmarberges, dem wir ein gutes Stück folgen. Am Gipfelkreuz gönnen wir uns eine Pause und genießen die Aussicht bevor es dann wieder bergab geht und neben der Kalten Beuster zurück nach Diekholzen. Für unterwegs gilt „Rucksackverpflegung“.Wegstrecke: Auf der ca. 15,5 km lange Strecke sind insgesamt 450 Höhenmeter zu bewältigen. Die Strecke verläuft auf breiteren und schmaleren Waldwegen und auf gut befestigten Forstwegen. Wer Stöcke hat, sollte sie mitnehmen.Sie würden gerne zusammen mit anderen netten Menschen interessante Entdeckertouren in sowie auch im Umfeld von Hannover unternehmen? Gerne gemeinsam mit uns, den Mitgliedern der 49 on top Gruppe Hannover. Aktuelles Sonderangebot: Probe-Mitgliedschaft August bis Dezember 2020 für nur 15,- Euro.Für Rückfragen sowie Interesse an weiteren Informationen nutzen Sie bitte den nachstehenden Link: http://49ontop.de/regionalgruppen/hannover Wissenswertes Online: http://49ontop.de/infothek/wissenswertes-von-a-z