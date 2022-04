Osterferien Fight-Workshop mit Tina Schüssler in den PM7 Studios

Diedorf : PM7 Studios |

Was für ein Oster-Highlight im Landkreis Augsburg. In Diedorf gibt es wieder nach der Corona-Pandemie einen Vollgas-Ferien-Workshop im Boxen und Kickboxen (Selbstverteidigung) für Kids & Teens. Das Ganze mit der dreifachen Weltmeisterin Tina Schüssler.

Anmeldung/Registrierung unter:

Das energiegeladenen Powerpaket Tina Schüssler ist Deutschlandweit in so vielen Bereichen professionell unterwegs. Als Coach und Trainerin von Profis, als Ringsprecherin und TV Moderatorin, als Sängerin (Solo, Duo, Band) und Schauspielerin (TV, Film, Kino). Sie ist zudem nicht nur die offizielle Motivationstrainerin der BR/ARD Abendschau, sondern ist Patin und Botschafterin an mehreren Schulen. Sie setzt sich aktiv ein für „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“, sprichtgegen Mobbing sowie Stalking und ist die direkte Ansprechpartnerin für Menschen die unter Cybercrime stehen.Nun haben die Kinder und Teeneger von 6-15 Jahren die Chance, bei und mit Tina in ihren „PM7 Studios“ in Diedorf, Keimstrasse 7, zu trainieren.Der Selbstverteidigungs- und Motivationskurs (Boxen, Kickboxen), findet am 20. April 2022 in drei Gruppen statt:10 Uhr, 6-10 Jahre - Jungs12 Uhr, 6-10 Jahre - Mädchen14 Uhr, 11-15 Jahre - Teens gemischtTel.: 08238 3004–41Mobil: 0151 16764004für nur 12 € pro Kind, pro KursJohannes Bockermann, Offene Jugendarbeit Diedorf, Bayern, Germany#diedorf #tinaschüssler #selbstvertrauen #selbstverteidigung #workshop #ferienprogramm