Wie lerne ich effektiv? Für Studium und Weiterbildung.

Ein Studium, Fernstudium oder eine nebenberufliche Weiterbildung sind nicht immer leicht zu stemmen. Lernen im Erwachsenenalter funktioniert anders als zu Schulzeiten. Studium oder Beruf, Freizeit, Familie und Lernen müssen unter einen Hut gebracht werden. In diesem Workshop erfahren Sie, wie Sie sich mit Hilfe von Visualisierungs- und andern Techniken Lernstoff so erarbeiten, dass er im Gedächtnis bleibt. Sie lernen, Texte richtig zu lesen und Ihre Zeit so zu planen, dass für all die Herausforderungen des Alltags noch genug Raum bleibt. Einzeln und in Kleingruppen erarbeiten wir uns effektive Lern- und Arbeitsmethoden unter fachkompetenter Anleitung.Weitere Informationen und Anmeldung -