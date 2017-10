Gesprächskreis für Angehörige von Demenzkranken in Diedorf

Diedorf : Seniorenzentrum |

Informationen zu Hilfsmitteln und Alltagsbewältigung mit einem Demenzkranken

Die Seniorenberatung und Fachstelle für pflegende Angehörige bietet regelmäßig einen Gesprächskreis für pflegende Angehörige an – der nächste Gesprächskreis findet am Dienstag, 10. Oktober 2017 um 14 Uhr im Seniorenzentrum Diedorf, Lindenstraße 30 in 86420 Diedorf statt.Der Referent Herr Harms vom Sanitätshaus Lindauer informiert über Hilfsmittel wie Haltegriffe, Pflegebetten sowie über diverse kleine Produkte im Alltag und für den Badbereich.In dem Gesprächskreis erhalten Sie außerdem Tipps für einen konfliktarmen Umgang in schwierigen alltäglichen Situationen. Die Gruppe bietet auch Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch sowie Raum für eigene Themen und Fragen.Weitere Auskünfte erteilt die Seniorenberatung – Fachstelle für pflegende Angehörige des Landkreises Augsburg unter Telefon 0821/3102-2707.