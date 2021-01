Spa(h)nkörble leer? War das jetzt schon wieder die letzte Impfung? Anmelden:https://impfzentren.bayern/citizen/

Wann man aus der Gesamtzahl der zu impfenden Seniorengruppen überhaupt drankommt, das entscheidet das Los. Wird man solange noch von der in dieser Altersgruppe ja meist tödlichen Infektion hoffentlich auch verschont bleiben? Das erinnert mich fast schon an den Zukunftshorror der "Panem hunger games"Ist das so wirklich nicht anders zu machen?Was hat uns der Jensi da eingebrockt?