Der geschundene Gott – hat sich Jesus neu erfunden?

Jesus von Nazareth , der sich König der Juden und Sohn Gottes (JHW) nannte, wurde nach den vier öffentlich zugänglichen Evangelien mehrfach ausgepeitscht und wie es unter römischer Herrschaft für Nichtrömer üblich war am Kreuz zu Tode gebracht und ausgestellt. Damals eines von vielen ähnlichen Schicksalen für alle Nonkonformisten mit der römischen Politik .Nach Aussage dieser 4 Evangelien war das Grab nach 3 Tagen wieder leer, als die 3 Frauen ihn dort salben wollten. Der Glaube an die Auferstehung des von mehreren vorherigen Propheten angekündigten Messias hat über 2 Jahrtausende einer vielmillionenfachen Zahl an Gläubigen Zuversicht auf eine Verlängerung des individuellen Lebens über den Tod hinaus unter veränderten Bedingungen gegeben.Sicherlich zeugt es von allerhöchster Moral, für die Verwirklichung seiner Ideen sogar notfalls das Leben zu lassen: So wie z.B. Madame Curie bei der Erforschung der Radioaktivität unbewusst oder die unzähligen Helfer, die sich beim Säubern des radioaktiven Outputs in Tschernobyl und Fukushima dem sicheren Tode bewusst aus lieferten.Die Volkszählung in Israel, zu dem auch das Elternpaar mit dem noch ungeborenen Jesus auf den Weg war, fand nach römischer Geschichtsschreibung allerdings 40 Jahre nach der gestzten Hinrichtung statt.Der Geburtstag Christi wurde von der christlichen Kirche über viele Jahrhunderte natürlich zusammen mit der Ankunft der heiligen 3 Könige gefeiert, nicht an Weihnachten: Um die Weihnachtszeit herum lagen viele Festtage anderer Religionen, die in Ihrem Grundgedanken schon Jahrhunderte vor Christus die Auferstehung und Wiedergeburt Ihrer Götter und Idole vorweg genommen hatten. Der gregorianische Kalender (Papst Gregor , der 4.) und auch andere spätere Päpste positionierten bestehende christliche Festtage auf wichtige „heidnische“ Feiern wie beim Mensch-ärgere-dich-nicht-spiel, zerstörten andere Glaubensplätze und überbauten alte Heiligtümer mit christlichen Kirchen. Nur so ist natürlich Missionierung völlig erfolgreich.Angehörige anderer Glaubensrichtungen und schon geringfügige Nonkonfirmisten, manchmal sogar nur Menschen, deren Tod für andere einen kleinen wirtschaftlichen Vorteil erbrachte, wurden in Hexenprozessen von der christlichen Kirche nach unvorstellbar schlimmen Foltern schuldlos zum Verbrennen bei lebendigem Leib verurteilt. Haben sie dadurch Märtyrerstatus oder gar Göttlichkeit erlangt?Andere Religionen und ihre Anhänger , die ja auch an ihren Weg zur Auferstehung glaubten, wurden seit dem 4. Jhdt. nach Christus (hier zunächst z.b.die alte Naturreligion der Sarden) gemäß päpstlichem Dekret vom Christentum je nach wirtschaftlichem Gutdünken bedenkenlos ausgemerzt. Tausende, Millionen von Schicksalen meist weit schlimmer als das von Jesus von Nazareth, ausgelöst durch seine späteren Gefolgsleute.Im Lauf der Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung war aus der Verehrung des monotheistischen Wind,- und Unwettergottes JHW, der sich vor langer Zeit aus der patriarchalen Ideologie nomadisierender und raubender Kurganvölker aus den Steppen Südrusslands entwickelt hatte und der in der Levante herangereift war, im Judentum ein gnadenloser unbarmherziger Gott mit Alleinanspruch geworden. Verständlich, dass sich da unter vielen das Bedürfnis zeigte, diese rein patriarchal monotheistische Doktrin wieder stärker in Richtung alter Religionsansätze, die auch für Frauen Platz bot und demokratischer aufgebaut war, zu öffnen.Viele Religionsgründer tauchten auf, so wie z.B. Johannes der Täufer, der mit der Taufe in Wasser an die alte Mitrasreligion (Tanz um das goldene Sonnenkalb) anknüpfte, die ja auch Wiedergeburt versprach.Viele der in diesen Tagen in Hochkultur stehenden Kulte wie der Isis-Osiris-kult, der Dionysoskult und die eleusinischen Mysterien um Demeter und Persephone waren, schaut man auf Ähnlichkeiten, Weiterentwicklungen des Kults der Magna Mater aus der Jungsteinzeit, bei der der männlich beigeordnete jugendliche Held, geschunden , zerissen wird und in die Unterwelt eingeht, um dann wieder zusammengesetzt und neu wiedergeboren zu werden.Wie es scheint, hatten auch die ersten Ansätze des Christentum mit dem Thomasevangelium und dem möglicherweise verschollenen Evangelium der Maria Magdalena, deutliche Reminiszenzen an die anderen Kulte und natürlich auf Kulte mit Entsprechung zur Magna mater.Mir scheint:Christus, gleichzeitig jugendlicher Held und kultisches Opfer, scheint sich selbst als Religionsgründer gar nicht ins Zentrum gesetzt zu haben, auch nicht den unbarmherzigen Vater, der aus seiner alleinigen Machtrolle ja verdrängt werden sollte. Im Visier der neuen Religion standen mit Maria Magdalena, der Gefährtin an seiner Seite, und den anderen Frauen, die wir vom Grabbesuch kennen, wiederum die Priesterinnen der alten Magna Mater, die in weit zurück liegenden Zeiten in matriarchaler Gesellschaft demokratisch beratend das Gemeinwohl der Siedlungen regelten.Waren es seine immer noch patriarchal denkenden Jünger oder spätere Evangelienschreiber, die diesen Teil der neuen (oder wiederaufbereiteten) Religion im Nachhinein bewusst überarbeiteten?