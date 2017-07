Sonnenbeobachtung

Diedorf : Sternwarte Diedorf |

Beobachten Sie mit uns live die Sonne durch unsere Teleskope. Heiße Gasblasen brodeln an der Oberfläche, Gasausbrüche schießen weit ins All, Sonnenflecken, oft größer als die Erde, zeigen die Sonnenaktivität an. Vielleicht sind auch Protuberanzen, bogenförmige Materieströme am Sonnenrand, zu sehen. Unsere Geräte sind durch spezielle Filter geschützt, so dass ein gefahrloser Blick auf die Sonne möglich ist.



Findet nur bei schönem Wetter statt. Die Information dazu steht am Sonntagmorgen auf unserer Webseite www.sternwarte-diedorf.de