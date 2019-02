Diedorf : Sternwarte Diedorf |

Der bundesweite Astronomietag 2019 steht unter dem Motto "Möge die Nacht mit uns sein".



Licht aus – Sterne an!

Sternbilder findet man am besten, wenn es um einen herum dunkel ist. Dann funkeln unzählige Lichter am Himmel. Passend zum Astronomietag ruft der WWF an diesem Abend von 20:30 bis 21:30 Uhr zur „Earth hour“ auf. Einfach mal für eine Stunde das Licht auslassen, dabei Strom sparen, die Umwelt schonen und als Dank die Sterne sehen.



Lästige Lichtverschmutzung

Licht hat auch seine Schattenseiten: In den hell erleuchteten Städten und Siedlungen verenden Insekten an den Laternen, die Tierwelt wird in ihrem Lebensrhythmus gestört, das Naturerlebnis Sternenhimmel völlig überstrahlt. Selbst wir Menschen leiden, wenn Straßenlampen die Wohnräume ausleuchten und uns so den Schlaf rauben.



Sinnvolle Beleuchtung

Licht bietet Sicherheit, wer mag schon darauf verzichten? Das muss niemand, denn es geht nicht um ein Weniger an Licht, sondern um richtige Beleuchtung. Das Licht soll sein Ziel erhellen, nicht den Himmel oder die Natur. Moderne Lampen machen das möglich, man muss nur wissen, welche davon. Und spart am Ende sogar noch Strom. Auch darüber informiert der Astronomietag in diesem Jahr.



Programm



Erleben Sie den dunklen Nachthimmel - mit und ohne Teleskop! Geplant ist zur Einführung um 19 Uhr ein Teil für Familien ( geeignet für Kinder ab ca. 7 Jahren) und gegen 20:30 geht es für die "Großen" los. Falls das Wetter keine Himmelsbeobachtung zulässt, gibt es alternativ Planetariumsführungen.