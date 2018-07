Dunkle Vögel – goldene Sterne : die Religion der Rhäter im oberen Inntal

Hoch oben am dunklen Nachthimmel würde man schon bald einen jeden der schwarzen Vögel mit einem der Feuerfunken gen Osten ziehen sehen. Doch nur kaum merklich würden sie sich da so hoch über uns von der Stelle bewegen können. Jeder der geflügelten Helfer würde ja auch nur ein kleines, wohl aber schweres Stück des glühend verstreuten Sonnengottes im Schnabel auf die andere Seite der Erdscheibe hin tragen können und der Weg durch die Nacht war weit. Aber wie an vielen anderen klaren Nächten sah man bereits jetzt die riesig große Schar der Schwarzgewandeten, die im Dunkel des Himmels selbst ja zwar nicht zu sehen, aber an der schier unendlichen Menge an Lichtpunkten, die sie zu tragen hatten, doch zu erahnen waren.Morgen aber in aller Frühe würde der Herrscher des Himmels wie an allen anderen Tagen dank des unermüdlichen und verlässlichen Fleißes dieser Vogelschar aus den vielen verstreuten Stücken wieder zusammen gesetzt und neugeboren seinen Gang über den Himmel vollziehen können. Im Westen wie jeden Abend würde der Leuchtende sich selbst aufopfernd dann wieder im Sturze zerplatzen und sich so mit der Mutter Erde und den himmelragenden Gipfeln Ihres Leibes im Tode vereinigen, damit die Fruchtbarkeit der Welt erhalten bliebe.Weh aber an jenen Nächten, wenn dunkler Sturm sich zusammenbraut, bevor der Erhabene mit seinen Glutnestern am Abend die Erde schwängert, weh aber, wenn Sich die Schwarzflügel in der Dunkelheit der Nacht verirren, wenn man verzweifelt nach Ihren Lichtpunkten am Himmel sucht. Mit Verzweiflung im Herzen mag man dann den einen oder anderen Feuerträger am Himmel entdecken, aber mag seine Mühe im Kampf gegen die starken Winde, mögen die wenigen mit leuchtender Masse beladenen Raben denn dann auch am Morgen genug vom Sonnenmann wieder gefunden und im Osten zusammengebracht haben, dass er wieder neu erstehe?Was wenn der Sturm auch am nächsten Tage den Himmel verdüstert, an dem man so verzweifelt den Leuchtenden erwartet. Wird das schwarze Vogelvolk vielleicht wenigstens heute genug vom Körper des Erdgatten zusammen finden, damit er am nächsten Morgen wieder neu geboren erscheine. Oder wird der große Gott heute gleich zu Beginn des Schöpfungsaktes wieder im eigenen glühendem Morgenblut zusammensinkend bleibend schlechtes Wetter ankündigen?Hoch oben weit über dem Inn auf vorragender Hügelspitze direkt am Eingang von Fließ liegen die großen flachen Schiefersteine, in die die Rhäter runde, annähernd 3-5cm große Schälchen dicht an dicht nebeneinander eingegraben haben. Viel später in der Zeit des Christentums hat man eine kleine Kapelle drauf gebaut. Zu gefährlich und unerwünscht ist dieser heidnische Glaube!Hat man dort Blut in die Schälchen geopfert, in deren dunkel spiegelnden Oberflächen sich die in tiefem Rot sterbende Sonne konservieren konnte? Hat man dort viele kleine brennende Talgfeuerchen entfacht, um den Vögeln der Nacht die Konstellation des Sternenfluges zu zeigen?Im Archäologischen Museum Fliess findet man auf einer Goldscheibe die zusammen mit einem großen Hort am Kaudergrat über dem Ort gefunden wurde, ein kleines Täfelchen mit der Sonnenscheibe in der Mitte und einem stilisierten Vogelpaar, das sie trägt. Im Glauben der Rhäter wird die Sonne von Vögeln in der Nacht von West nach Ost getragen.