Diedorf : Sternwarte Diedorf |

Wir wollen ab sofort den ersten Freitag in jedem Monat nutzen, um in einem etwa halbstündigen Vortrag den Sternenhimmel des aktuellen Monats zu präsentieren. So sind Sie besser auf das vorbereitet, was Sie auf unserer Teleskop-Plattform erwartet.



Im Vortrag wollen wir vor allem Himmelsobjekte vorstellen, die mit bloßem Auge zu sehen sind, also Mond, Sterne und Sternbilder, sowie die aktuell sichtbaren Planeten. Wir wollen aber auch mindestens ein Objekt vorstellen, das man nur mit dem Teleskop sehen kann.



Im Juli wird u.a. Saturn das Thema sein.