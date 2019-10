Schneewittchen - Wintermärchen im EUKITEA

Liebevoll inszeniert EUKITEA in Kooperation mit dem Theater Luftsprung den beliebten Märchenklassiker "Schneewittchen" voll zauberhafter Bilder, mitreißender Erzählkunst, Puppenspiel und Livemusik für Kinder ab 4 Jahren und die ganze Familie.Weitere Informationen zu dem Theaterstück und der Ausstellung finden Sie unteroder https://www.myheimat.de/diedorf/kultur/premiere-sc... ------------------------------Theaterkasse, Café und Ausstellung öffnen um 14 Uhr.So 29. | So 05.1.| Mo 06.1. | So 12.1. | So 19.1.16 € / erm. 14 / Kinder 8 €E-Mail: tickets@eukitea.de | EUKITEA Karten-Telefon: 08238/964743-96Bei uns im Theaterhaus EUKITEA, im Café Pustet in Augsburg (im Bücher Pustet, Karolinenstraße 12) oder in der Buchecke Diedorf (Hauptstraße 29).